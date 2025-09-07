EuroBasket 2025: Το φοβερό δεκάλεπτο του Γιάννη με... κερασάκι εντυπωσιακό κάρφωμα! (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Πολύ ζεστός ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό του κάρφωμα από το πρώτο δεκάλεπτο.

H Εθνικής μας ομάδα κοντράρεται με το Ισραήλ με φόντο την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, καθώς έχει μείνει μόνο το τελευταίο εισιτήριο.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε ζεστά από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει τον πρώτο λόγο όπως ήταν αναμενόμενο. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 08'49" που βρέθηκε στο παρκέ.

Μάλιστα, το... κερασάκι στην τούρτα ήταν το τρομερό του κάρφωμα μετά την σκαστή πάσα του Κώστα Παπανικολάου.

