EuroBasket 2025: Το φοβερό δεκάλεπτο του Γιάννη με... κερασάκι εντυπωσιακό κάρφωμα! (vid)
H Εθνικής μας ομάδα κοντράρεται με το Ισραήλ με φόντο την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025, καθώς έχει μείνει μόνο το τελευταίο εισιτήριο.
Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε ζεστά από νωρίς στην αναμέτρηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει τον πρώτο λόγο όπως ήταν αναμενόμενο. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 08'49" που βρέθηκε στο παρκέ.
Μάλιστα, το... κερασάκι στην τούρτα ήταν το τρομερό του κάρφωμα μετά την σκαστή πάσα του Κώστα Παπανικολάου.
HERE COMES THE GREEK FREAK 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/MKDlQNT49a— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.