Eurobasket 2025 Diary Day 12: Εκπλήξεις μεγατόνων και... άλλο τουρνουά στη Ρίγα!

Οι δύο πρώτες αγωνιστικές μέρες της τελικής φάσης στο Eurobasket 2025, μας επεφύλαξαν δύο μεγάλες εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις δηλαδή, βόμβες μεγατόνων ήταν! Για να γίνει αντιληπτό το πόσο απρόσμενοι ήταν οι αποκλεισμοί της Σερβίας και της Γαλλίας στους “16” του τουρνουά, σκεφτείτε ότι σε όλη την 1η φάση συζητούσαμε για την χρησιμότητα της πρωτιάς στον όμιλο από την άποψης της μη διασταύρωση με τις δύο αυτές ομάδες πριν τον τελικό!

Οι Σέρβοι, όμως, δεν πληγώθηκαν από τον τραυματισμό του Μπογκντάνοβιτς και δεν πήραν στα σοβαρά την απειλή του Μάρκανεν και της παρέας του και πριν καλά-καλά το καταλάβουν βρέθηκαν να ετοιμάζουν βαλίτσες για το πρόωρο ταξίδι της επιστροφής.

Στην ίδια ακριβώς μοίρα, βρέθηκαν και οι Γάλλοι, που έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους απέναντι στην πολύ κατώτερη Γεωργία. Η έλλειψη προπονητικής επίδρασης και η ακατανόητη εμμονή στα τρίποντα, έγραψαν έναν ακόμη πρόωρο γαλλικό επίλογο!

To έχουμε ξαναπεί! Με την ποιότητα που έχουν οι «τρικολόρ» και οι «ορλόβι», η θέση τους είναι να διεκδικούν μόνιμα μία θέση στο βάθρο! Πλέον, όμως, αυτή η στόχευση αποτελεί παρελθόν και για τις δύο ομάδες, οπότε αυτόματα ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος για το ελληνικό εγχείρημα του coach και νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη.

Αρκεί η Εθνική ομάδα να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στο Ισραήλ, να μπει αρχικά στην 8άδα και ταυτόχρονα να τονώσει ακόμη περιοσσότερο την αυτοπεποίθησή της ενόψει της συνέχειας!

Η Ρίγα, έως τώρα, φαίνεται να της ταιριάζει απόλυτα, πριν καν ακόμη πατήσει στο παρκέ της “Xiaomi Arena”, το οποίο γέμισε με λάμψη από την εξωπραγματική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στην Ιταλία.