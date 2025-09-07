O Γκόγκα Μπιτάτζε με ανάρτηση του στο instagram δεν ξέχασε τη βοήθεια της Ελλάδας στην φάση των ομίλων.

Η Γεωργία κατάφερε να κάνει την έκπληξη. Υπέταξε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, έχοντας πάρει το «εισιτήριο» για τους «8». Η κορυφαία τους στιγμή!

Για να φτάσουν σε αυτό το σημείο οι Γεωργιανοί πάντως χρειάστηκαν και τη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο τελευταίο χρονικά ματς του ομίλου, κάτι που έγινε. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε δεν ξέχασε το... δώρο της Ελλάδας και το έδειξε μέσω ανάρτησης στο instagram. Aνέβασε φωτογραφία με όλη την ομάδα μπροστά από τον πίνακα που μπαίνουν τα αυτοκολλητάκια στα brackets και έγραψε «χάρη στην Ελλάδα».

Δείτε το story του