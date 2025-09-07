Σάλιν στο Gazzetta: «Νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Φινλανδία ολοκλήρωσε μια τεράστια υπέρβαση, αφήνοντας εκτός προημιτελικών μία από τις καλύτερες εκδοχές που έχει παρουσιάσει η Σερβία τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κόουτς Λάσι Τουόβι παρέταξε μια ομάδα άρτια τακτικά που υπέγραψε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο EuroBasket 2025.
Οι Φινλανδοί τα τελευταία χρόνια κάνουν σταθερά βήματα μπροστά και ο Σάσου Σάλιν μίλησε στο Gazzetta για μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.
Με τι μπορεί να συγκριθεί αυτή η νίκη σε σχέση με τις επιτυχίες της καριέρας σου;
«Δεν είμαι άνθρωπος που σκέφτεται πολύ το παρελθόν. Προσπαθώ να ζω το παρόν. Σίγουρα υπήρξαν σπουδαίες στιγμές, αλλά τώρα νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο! Προκριθήκαμε, και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του μπάσκετ μας».
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι αποκλείσατε το φαβορί για το χρυσό;
«Μάλλον πριν από 10-15 δευτερόλεπτα… Και το φώναξα δυνατά. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας, να πιστέψεις ότι μπορείς. Ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ απόψε. Και κάναμε τρομερή δουλειά».
Πώς είναι να παίζεις με τον Μάρκανεν και τον Μούρινεν;
«Από τη στιγμή που ήρθε ο Λάουρι, απολαμβάνω κάθε καλοκαίρι μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον συναντώ ξανά και ξανά, είναι αφοσιωμένος και θέλει πάντα να παίζει με την Εθνική. Ο Μούρινεν; Είναι τρελός! Εντελώς διαφορετικός από τον Μάρκανεν. Απολαμβάνω πραγματικά να παίζω με αυτούς τους τύπους».
Σήμερα γράψατε ιστορία. Τι ακολουθεί;
«Πάντα μιλάμε για το επόμενο βήμα. Και στο προηγούμενο EuroBasket φτάσαμε στην οκτάδα, χάσαμε από μια σπουδαία ομάδα, την Ισπανία. Στην οκτάδα θα βρούμε πάλι πολύ δυνατό αντίπαλο. Ποιος ξέρει; Ίσως φτάσουμε μέχρι τα μετάλλια»!
