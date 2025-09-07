Σάλιν στο Gazzetta: «Νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»!

Η αγέλη της Φινλανδίας σκόρπισε τον τρόμο στην Arena Riga και ο Σάσου Σάλιν μίλησε στο Gazzetta για τον θρίαμβο επί της Σερβίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία από τις μεγαλύτερες νίκες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Φινλανδία ολοκλήρωσε μια τεράστια υπέρβαση, αφήνοντας εκτός προημιτελικών μία από τις καλύτερες εκδοχές που έχει παρουσιάσει η Σερβία τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κόουτς Λάσι Τουόβι παρέταξε μια ομάδα άρτια τακτικά που υπέγραψε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο EuroBasket 2025.

Οι Φινλανδοί τα τελευταία χρόνια κάνουν σταθερά βήματα μπροστά και ο Σάσου Σάλιν μίλησε στο Gazzetta για μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.

Με τι μπορεί να συγκριθεί αυτή η νίκη σε σχέση με τις επιτυχίες της καριέρας σου;

«Δεν είμαι άνθρωπος που σκέφτεται πολύ το παρελθόν. Προσπαθώ να ζω το παρόν. Σίγουρα υπήρξαν σπουδαίες στιγμές, αλλά τώρα νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο! Προκριθήκαμε, και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του μπάσκετ μας».

Έχεις συνειδητοποιήσει ότι αποκλείσατε το φαβορί για το χρυσό;

«Μάλλον πριν από 10-15 δευτερόλεπτα… Και το φώναξα δυνατά. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας, να πιστέψεις ότι μπορείς. Ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ απόψε. Και κάναμε τρομερή δουλειά».

Πώς είναι να παίζεις με τον Μάρκανεν και τον Μούρινεν;

«Από τη στιγμή που ήρθε ο Λάουρι, απολαμβάνω κάθε καλοκαίρι μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον συναντώ ξανά και ξανά, είναι αφοσιωμένος και θέλει πάντα να παίζει με την Εθνική. Ο Μούρινεν; Είναι τρελός! Εντελώς διαφορετικός από τον Μάρκανεν. Απολαμβάνω πραγματικά να παίζω με αυτούς τους τύπους».

Σήμερα γράψατε ιστορία. Τι ακολουθεί;

«Πάντα μιλάμε για το επόμενο βήμα. Και στο προηγούμενο EuroBasket φτάσαμε στην οκτάδα, χάσαμε από μια σπουδαία ομάδα, την Ισπανία. Στην οκτάδα θα βρούμε πάλι πολύ δυνατό αντίπαλο. Ποιος ξέρει; Ίσως φτάσουμε μέχρι τα μετάλλια»!