Ζούσμαν: «Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα, αλλά σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα»

Ο Γιοβέλ Ζούσμαν παραδέχθηκε πως το Ισραήλ μπαίνει ως αουτσάιντερ στη νοκ άουτ αναμέτρηση με την Ελλάδα (7/9, 21:45), εξηγώντας το πλάνο της ομάδας του ενόψει του αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ (7/9, 21:45) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, ενώ ο Γιοβέλ Ζούσμαν έκανε τον απολογισμό της πορείας της ομάδας του στη διοργάνωση, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό του προς την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

«Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο, προκριθήκαμε στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket. Ήταν ο αρχικός μας στόχος και τα καταφέραμε. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και την εθνική της ομάδα. Διαθέτει σπουδαίους παίκτες και έναν εξαιρετικό προπονητή. Θα χρειαστεί ομαδική προσπάθεια από εμάς» ανέφερε σχετικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν νιώθουμε αουτσάιντερ; Ίσως αν δει κανείς τα στατιστικά, να πει ότι είμαστε το αουτσάιντερ. Όμως είναι μόνο ένα παιχνίδι, και σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά, δυνατά. Σεβόμαστε την Ελλάδα εντός κι εκτός παρκέ, αλλά όλα μπορούν να συμβούν».

Σε ερώτηση για το ποσοστό της Ελλάδας στο τρίποντο, είπε: «Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς σουτέρ: τον Σλούκα, τον Ντόρσεϊ, τον Μητογλου, δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Όμως, όπως είπα, είναι συλλογική προσπάθεια. Πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητές τους στην επίθεση, να δίνουμε βοήθεια όταν ο Γιάννης πηγαίνει προς το καλάθι, να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και να το πιστεύουμε».