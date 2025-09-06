Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, στις δηλώσεις του ενόψει του πρώτου νοκ άουτ παιχνιδιού της Ελλάδας στο EuroBasket 2025, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Ισραήλ βασίζεται κατά κύριο λόγο στον Ντένι Άβντια. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, θέλοντας να πάρει την Κυριακή (7/9, 21:45) τη νίκη που θα τη στείλει στον προημιτελικό με τη Λιθουανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι το Ισραήλ βασίζεται κατά κύριο λόγο στις προσπάθειες του Ντένι Άβντια.

Για τις τελευταίες σκέψεις πριν από το πρώτο νοκ άουτ: «Θα έλεγα ότι τώρα κάναμε μία προπόνηση όπου μιλήσαμε για πάρα πολλά σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε εναντίον τους. Έχουμε και αύριο πρωινή πριν το παιχνίδι. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για τις οδηγίες του προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι: «Το Ισραήλ είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα στο break. Πρέπει να τους σταματήσουμε εκεί πέρα και εμείς πρέπει επιθετικά να κάνουμε κάποια σωστά διαβάσματα. Χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη άμυνα οι Ισραηλινοί που πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε».

Για το αν έχουν εστιάσει στον Άβντια: «Ναι, σίγουρα, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες τώρα στο EuroBasket. Έχουμε συγκεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τον μαρκάρουμε».

Για το γεγονός ότι σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουν τη Λιθουανία: «Καμία. Το Ισραήλ πρώτα».