Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το παιχνίδι με το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025, στεκόμενος στον Ντένι Άβντια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Παπαδογιάννης.

Η Εθνική προετοιμάζεται για το παιχνίδι της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025 απέναντι στο Ισραήλ, με τον Βασίλη Σπανούλη να τονίζει πως τίποτα δε θα είναι εύκολο. Ωστόσο η Εθνική έχει το πλάνο τόσο για τον περιορισμό του Ντένι Άβντια, όσο και για οποιονδήποτε παίκτη.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη. Το Ισραήλ παίζει πολύ γρήγορα, ελεύθερο παιχνίδι. Προσπαθούν με διάφορες άμυνες και ζώνες να αλλάξουν τον ρυθμό, ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να καταλάβουμε ότι παίζουμε νοκ άουτ και να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να ανταπεξέλθουμε»

Για τον Άβντια : «Είναι ένας παίκτης με μεγάλο στεπ απ και στο NBA. Ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, αθλητικός, πολύ δυναμικός και "εκρηκτικός". Έχουμε το πλάνο να αντιμετωπίσουμε και αυτόν και τους υπόλοιπους παίκτες».

Για το τι πρέπει να έχει η ομάδα: «Το πιο σημαντικό είναι εξωμπασκετικό, να υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση. Να λειτουργήσουμε ως ομάδα γιατί το παιχνίδι δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί».

Για το αν τα σημερινά νοκ άουτ και η απόδοση των φαβορί χτύπησαν καμπανάκι: «Δεν περιμέναμε τα παιχνίδια, μας το 'δειξαν, αλλά δεν το περιμέναμε. Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ, λίγο να βάλει μια ομάδα κάποια σουτ, λίγο εσύ να μη βάλεις. Μας έδειξαν τα σημερινά παιχνίδια ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, πρέπει να παλέψεις».