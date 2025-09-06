Αποθέωση Σιάο για Αντετοκούνμπο: «Ασταμάτητος»

Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φαίνεται πως απολαμβάνει να βλέπει Εθνική και Greek Freak ο ιδιοκτήτης του Άρη. Ο Ρίτσαρντ Σιάο έβγαλε το καπέλο στον πολύ καλό του φιλό, Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ενός story του στο instagram.

Ανέβασε φωτογραφία του Αντετοκούνμπο και έγραψε «Ασταμάτητος». Μέχρι στιγμής ο Γιάννης κάνει... παπάδες στο Eurobasket 2025 με 27,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Σπουδαίο ματς και κόντρα στην Ισπανία όπου για μόλις μια ασίστ, έχασε το triple double. Κυριαρχεί στη διοργάνωση και θέλει το πρώτο του μετάλλιο με την Ελλάδα.