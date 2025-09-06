O Ιτάι Σέγκεφ στάθηκε στο ματς του Ισραήλ με την Ελλάδα (21:45, 7/9), ενώ μίλησε και για τον πόλεμο στην Γάζα.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (7/9, 21:45) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και ο Ιτάι Σέγκεφ μίλησε στους Ισραηλινούς και στάθηκε στις φιλοδοξίες της ομάδας του, στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Δημήτρη Ιτούδη και στον πόλεμο στη Γάζα.

«Η ελληνική ομάδα είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες του τουρνουά, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο αποτέλεσμα σε τουρνουά σαν αυτό. Ερχόμαστε ως αουτσάιντερ, ερχόμαστε για να δαγκώσουμε και να... ξύσουμε και να παίξουμε επιθετικά. Σίγουρα θα δούμε μια μικρή έκπληξη», ανέφερε αρχικά.

Για την πρόκριση στους 16: «Είναι το πιο συναρπαστικό να φτάνεις στη φάση των 16. Είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια, σίγουρα σε αυτή την περίοδο. Δεν ξεχνάμε τα αδέρφια μας που είναι στην κόλαση και εύχομαι οι στρατιώτες να φροντίσουν τον εαυτό τους. Ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους και για όσους από εσάς βρίσκονται στην πατρίδα σας».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: ««Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα και δεν τα καταφέρνουν πραγματικά. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και δεν είμαστε ξεχωριστοί σε αυτό. Υπάρχουν άλλοι καλοί παίκτες στην Ελλάδα και είναι ομαδικό έργο. Από την άλλη πλευρά, είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα σκέφτεται πώς να σταματήσει τον Αβδιά - τον έλεγχο, την ευκρίνεια, την ικανότητα στο σουτ - τα στατιστικά του είναι καταπληκτικά»