EuroBasket 2025, Εθνική Ελλάδας: Το video της ΕΟΚ από την προπόνηση στη Ρίγα
Δείτε το βίντεο της ΕΟΚ από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής ομάδας στη Λετονία.
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισπανία και πλέον βρίσκεται στη Ρίγα, όπου και έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.
Πλέον ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με το Ισραήλ, την Κυριακή (7/9 - 21:45, Live στο Gazzetta) κι έχει αναλάβει ήδη δράση στη Λετονία πραγματοποιώντας την πρώτη της προπόνηση πριν το ματς της φάσης των «16» με την ΕΟΚ να αναρτά σχετικό βίντεο.
Δείτε το βίντεο
