Eurobasket 2025 Diary Day 10: Από τη Λεμεσό στη Ρίγα, για την τελική ευθεία!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Tο ταξίδι του Gazzetta, από την Κύπρο στη λετονική πρωτεύουσα για την τελική φάση του 42ου Eurobasket, έγινε με απευθείας πτήση οπότε η κούραση ήταν η μικρότερη δυνατή. Ωστόσο, ολόκληρη η μέρα της μετάβασης στην Ρίγα, όπου θα γίνουν 16 παιχνίδια χωρίς επόμενη μέρα για τον ηττημένο, ήταν μία ταλαιπωρία.

Οι μισοί ταξιδέψαμε τα ξημερώματα από δρομολόγιο από την Λάρνακα και οι άλλοι μισοί το πρωί από την Πάφο, όλοι, ωστόσο, σερνόμασταν από την αϋπνία, την ολονυχτία δουλειάς με γραψίματα και ανταποκρίσεις αλλά και από το χιτσκοκικό φινάλε του αγώνα με την Ισπανία.

Η ελληνική αποστολή πέταξε αμέσως μετά το ματς, κοιμήθηκε στην Ρίγα και ξύπνησε εκεί, οπότε οι Έλληνες παίκτες, το σταφ και ο coach και νέος ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλης Σπανούλης, είχαν όλη την μέρα ελεύθερη για να ξεκουραστούν πριν από την πρώτη γνωριμία με το παρκέ της ανακαινισμένης “Xiaοmi Arena”, που χτίστηκε πριν από 19 χρόνια για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χόκεϊ, αλλά ανακαινίστηκε το 2015.

Φτάνοντας στην πολύ όμορφη εγκατάσταση, όμως, ήρθαμε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή παραφωνία της FIBA, η οποία – προφανώς λόγω έλλειψης χώρου – έστησε την αίθουσα εργασίας των δημοσιογράφων σε διαφορετικό κτίριο απέναντι από το γήπεδο, σε απόσταση 80-100 μέτρων από την είσοδο-έξοδο!

Δηλαδή πρέπει να κοντοσταθούμε για να δούμε αν περνάει αυτοκίνητο και στην συνέχεια να περάσουμε τον δρόμο… Μεγάλη πρωτοτυπία αν μη τι άλλο, εν έτει 2025…

Η πόλη είναι όμορφη και ζει για το μπάσκετ, έχει μεγάλους δρόμους, πολύ πράσινο κι ευγενικούς ανθρώπους που μιλούν αγγλικά, καθώς επίσης και συνδυασμό από παλαιών, αναπαλαιωμένων και μοντέρνων κτιρίων. Κόβεται στην μέση από τον ποταμό Ντογκάβα, που καταλήγει στην θάλασσα της Βαλτικής, ενώ φέρνει πολύ στο Βελιγράδι, όπου πριν από 20 χρόνια, όλως τυχαίως παίξει και τότε με το Ισραήλ στην φάση των “16” και μπήκαμε στον δρόμο της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.