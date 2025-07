Τρομερή σκηνή με τον Γιόκιτς: Δάκρυσε από χαρά μετά από νίκη του αλόγου του (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς δάκρυσε και πανηγύρισε τη νίκη του αλόγου του πολύ πιο έντονα από ό,τι το δαχτυλίδι που κατέκτησε με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς λατρεύει τα άλογα. Άλλωστε η αγάπη που έχει προς αυτά είναι γνωστή, αφού συνήθως περνάει μαζί τους τη δική του off season από το NBA, κάτι που κάνει και φέτος, σχεδόν έναν μήνα πριν το τζάμπολ του EuroBasket 2025. Μία αγάπη που τον οδήγησε σε δάκρυα μπροστά στον κόσμο.

Συγκεκριμένα το άλογό του κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του. Με τον Σέρβο να λυγίζει και να φαίνεται ότι έχει δακρύσει από συγκίνηση, πηγαίνοντας να πανηγυρίσει.

Ενώ έστησε το δικό του πάρτι στους πανηγυρισμούς, όντας σε εξαιρετική διάθεση, ιδιαιτέρως χαρούμενος και εκτοξεύοντας σαμπάνιες προς πάσα κατεύθυνση. Κάτι που δεν έκανε ούτε όταν κατέκτησε τον τίτλο στο NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Nikola Jokic IN LITERAL TEARS after his horse won a race today. He barely cracked a smile after he won an NBA championship lmaooo



Bro really don’t care about basketball 😭😭



