H FIBA ανακοίνωσε τα power rankings μετά το τέλος της φάσης των ομίλων.

Η Εθνική μας μπήκε αποφασισμένη στο ματς με την Ισπανία, στη συνέχεια... υπέφερε από τα νιάτα των Ισπανών, αλλά στο τέλος άντεξε και πήρε την πρώτη θέση που της εξασφαλίζει ένα πιο εύκολο... μονοπάτι στη διοργάνωση.

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε και η FIBA έκανε γνωστά τα power rankings. Η Ελλάδα παρέμεινε 4η, ενώ κορυφή πάτησε η Γερμανία που κέρδισε μια θέση. Μεγάλη άνοδος για την Τουρκία που πλέον είναι δεύτερη, αλλά και για την Πολωνία που έφτασε 9η με +6 θέσεις. Η Σερβία έπεσε στην τρίτη θέση.

«Υπήρχαν κάποια ελαττώματα, σίγουρα. Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τον όμιλο λίγο πιο ομαλά, σίγουρα. Θα μπορούσαν να είχαν σαρώσει τον όμιλο, σίγουρα. Αλλά η Ελλάδα εξακολουθεί να παίζει εξαιρετικά αποτελεσματικό μπάσκετ, ακόμα και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει τρία από τα πιθανά πέντε παιχνίδια μέχρι στιγμής. Σουτάρουν με ποσοστό 45,6% στα τρίποντα σε 25 προσπάθειες ανά παιχνίδι, μόνο η Τουρκία είναι καλύτερη από αυτή την απόσταση, σε ποσοστά», ανέφερε η FIBA για την Εθνική.

Αναλυτικά



1. Γερμανία (+1)

2. Τουρκία (+4)

3. Σερβία (-2)

4. Ελλάδα (0)

5. Γαλλία (-2)

6. Ιταλία (+2)

7. Λιθουανία (-2)

8. Λετονία (-1)

9. Πολωνία (+6)

10 Σλοβενία (+1)