Η Ελλάδα έχει μπροστά της στα νοκ-άουτ το Ισραήλ στο Eurobasket 2025, έναν οιωνό που δείχνει... χρυσό!

Η Εθνική μας μπήκε αποφασισμένη στο ματς με την Ισπανία, στη συνέχεια αγχώθηκε από την ένταση, την πίεση και τα νιάτα των Ισπανών, αλλά στο τέλος άντεξε και πήρε την πρώτη θέση που της εξασφαλίζει ένα πιο εύκολο... μονοπάτι στη διοργάνωση.

Στη φάση των 16 θα κοντραριστεί με το Ισραήλ του NBAer Άβντια που κάνει... παπάδες στο Εurobasket 2025, ενώ σημαντικές λύσεις δίνουν οι ευρωλιγκάτοι Σόρκιν και Μάνταρ. Πάντως το συναπάντημα το λες και... γουρλίδικο για την ομάδα του Σπανούλη.

Τους απέκλεισε στον... δρόμο για το χρυσό

Η Ελλάδα είχε κοντραριστεί με τους Ισραηλινούς στο πρώτο νοκ-άουτ και στο Eurobasket 2005. Και η κατάληξη γνωστή. Στο τέλος του δρόμου ήρθε το χρυσό για το σύνολο του Γιαννάκη.

Τι είχε γίνει όμως το 2005 σε εκείνο το... χιαστί με το Ισραήλ. Η Ελλάδα μπορεί να ζορίστηκε αλλά τελικά πήρε την πρόκριση με 67-61.

Μεγάλο ματς έκανε ο Ζήσης με 23 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος είχε 19 πόντους με 10 ριμπάουντ. Ο αρχηγός Κακιούζης πρόσθεσε 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά 11 είχε ο ψηλός τους, ο Γκριν και από 9 πόντους ο Χαλπερίν με τον Μάρκοβιτς. Ο Ζήσης είχε πετύχει κάτι παραπάνω από το 1/3 των πόντων της Εθνικής μας.

Είκοσι χρόνια μετά λοιπόν η Ελλάδα έχει μπροστά της ξανά μια μάχη με το Ισραήλ στο πρώτο νοκ-άουτ. Μακάρι το έργο να επαναληφθεί με αποκλεισμό των Ισραηλινών αρχικά και πορεία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης για την Εθνική μας στη συνέχεια.

Ελλάδα - Ισραήλ 67-61

Ελλάδα (Γιαννάκης): Παπαλουκάς 1, Σπανούλης 2, Ζήσης 23, Φώτσης 6, Χατζηβρέττας 0, Ντικούδης, 2, Τσαρτσαρής 0, Διαμαντίδης 2, Παπαδόπουλος 19, Κακιούζης 12

Ισραήλ (Σερφ): Χάτζατζ 2, Νίσιμ 3, Σασόν 5, Γουότσον 0, Μάρκοβιτς 9, Σέλεφ 0, Μπορστάιν 6, Ταπίρο 8, Μιζράχι 8, Κοζικάρο 0, Γκριν 11, Χαλπερίν 9