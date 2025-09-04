Μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας στην αυλαία των ομίλων στο Eurobasket 2025 και την κατάκτηση της 1ης θέσης, η Εθνική ομάδα έμαθε τον αντίπαλό της στη φάση των «16».

Το Ισραήλ θα είναι τελικά ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Eurobasket 2025 μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ' Όμιλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε δια πυρός και σιδήρου την Ισπανία με 90-86 στο τελευταίο παιχνίδι της φάση των Ομίλων και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Στη συνέχεια ο νικητής του Ελλάδα - Ισραήλ θα διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα και στη «ζώνη» των μεταλλίων απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.

Ο δρόμος της Ελλάδας προς τον τελικό