Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Ο αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» και ο δρόμος για τον τελικό
Το Ισραήλ θα είναι τελικά ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Eurobasket 2025 μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ' Όμιλο.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε δια πυρός και σιδήρου την Ισπανία με 90-86 στο τελευταίο παιχνίδι της φάση των Ομίλων και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025.
Στη συνέχεια ο νικητής του Ελλάδα - Ισραήλ θα διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα και στη «ζώνη» των μεταλλίων απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.
Ο δρόμος της Ελλάδας προς τον τελικό
- Η Φάση των «16»: Ελλάδα - Ισραήλ
- Προημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ Vs Λιθουανία - Λετονία
- Ημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ / Λιθουανία - Λετονία Vs Τουρκία - Σουηδία Vs Πολωνία - Βοσνία
