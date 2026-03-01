Εθνική Μπάσκετ: Η αναχώρηση της «γαλανόλευκης» για το Μαυροβούνιο
Η Εθνική δοκιμάζεται στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο (2/3, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στη SUNEL Arena.
Tην Κυριακή (01/03) όλο το επιτελείο της «γαλανόλευκης» βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο για το δεύτερο ματς των προκριμματικών.
Να σημειωθεί, ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν ταξίδεψε στην Ποντγκόριτσα για να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Τη θέση του στην 12άδα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.
Εικόνες από την αναχώρηση
