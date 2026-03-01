Εθνική Μπάσκετ: Η αναχώρηση της «γαλανόλευκης» για το Μαυροβούνιο

Η Εθνική ομάδα αναχώρησε για το Μαυροβούνιο για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ με στόχο να επιστρέψει στις νίκες.

Η Εθνική δοκιμάζεται στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο (2/3, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στη SUNEL Arena.

Tην Κυριακή (01/03) όλο το επιτελείο της «γαλανόλευκης» βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο για το δεύτερο ματς των προκριμματικών.

Να σημειωθεί, ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν ταξίδεψε στην Ποντγκόριτσα για να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Τη θέση του στην 12άδα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Εικόνες από την αναχώρηση

