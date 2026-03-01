Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στον δεύτερο αγώνα με το Μαυροβούνιο (2/3, 20:00). Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Η Εθνική δοκιμάζεται στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο (2/3, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στη SUNEL Arena.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε με το εθνόσημο έπειτα από δύο χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου.

Τη θέση του στη δωδεκάδα της Εθνικής πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης του Περιστερίου. Η Πορτογαλία, η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο έχουν ρεκόρ 2-1 στον Β' όμιλο των προκριματικών, ενώ η Ρουμανία βρίσκεται στο 0-3.