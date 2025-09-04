EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Έβαλε στο... καλάθι τους Ισπανούς και κάρφωσε εμφατικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και έβαλε τους Ισπανούς ψηλούς στο καλάθι. Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 φέρνει την Ελλάδα αντιμέτωπη με την Ισπανία και με τη νίκη θα πάρει προίκα την πρωτιά.
Κάτι που έχουν αντιληφθεί απόλυτα οι διεθνείς, που μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συγκεκριμένα έδωσε λύσεις επιθετικά αλλά και θέαμα, βάζοντας την μπάλα στο παρκέ.
Κανένας Ισπανός δεν μπόρεσε να τον σταματήσει και ο Κώστας κάρφωσε με εμφατικό τρόπο.
Ισπανία - Ελλάδα: Το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
KOSTAS WITH AUTHORITY ‼️#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/yJMAhjyTdN— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
