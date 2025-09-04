Το τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο ήταν μία από τις καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και έβαλε τους Ισπανούς ψηλούς στο καλάθι. Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 φέρνει την Ελλάδα αντιμέτωπη με την Ισπανία και με τη νίκη θα πάρει προίκα την πρωτιά.

Κάτι που έχουν αντιληφθεί απόλυτα οι διεθνείς, που μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συγκεκριμένα έδωσε λύσεις επιθετικά αλλά και θέαμα, βάζοντας την μπάλα στο παρκέ.

Κανένας Ισπανός δεν μπόρεσε να τον σταματήσει και ο Κώστας κάρφωσε με εμφατικό τρόπο.