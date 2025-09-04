Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι σε τρομερή κατάσταση στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων του EuroBasket 2025, αυτό απέναντι στην Ισπανία, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με +11!

Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ της 20-31, κυριαρχώντας απέναντι στην Ισπανία στο τελευταίο τους παιχνίδι για την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025.

Από την αρχή η Ελλάδα είχε τα ηνία, με την διαφορά να φτάνει και στους 15, ενώ σε τρομερή κατάσταση βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε 9:16, είχε 14 πόντους με 5/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα), ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Αναλυτικά τα πεπραγμένα της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο: