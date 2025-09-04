EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Ασταμάτητος Ντόρσεϊ και εκπληκτικό δεκάλεπτο για την Ελλάδα!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ντόρσεϊ
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι σε τρομερή κατάσταση στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων του EuroBasket 2025, αυτό απέναντι στην Ισπανία, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με +11!

Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ της 20-31, κυριαρχώντας απέναντι στην Ισπανία στο τελευταίο τους παιχνίδι για την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025.

Από την αρχή η Ελλάδα είχε τα ηνία, με την διαφορά να φτάνει και στους 15, ενώ σε τρομερή κατάσταση βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε 9:16, είχε 14 πόντους με 5/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα), ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Αναλυτικά τα πεπραγμένα της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο:

GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Tyler Dorsey *09:16145/683%1/1100%4/580%0/00%101101130145
7Giannoulis Larentzakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Vasileios Toliopoulos02:5031/1100%0/00%1/1100%0/00%00000-200-23
11Kostas Sloukas *07:2931/1100%0/00%1/1100%0/00%101301130136
16Panagiotis Kalaitzakis00:2500/00%0/00%0/00%0/00%00000-200-20
19Kostas Papanikolaou *07:1052/367%1/1100%1/250%0/00%011000130135
20Dimitrios Katsivelis *05:0931/1100%0/00%1/1100%0/00%0002005053
34Alexandros Samodurov00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
37Giannis Antetokounmpo *08:0221/1100%1/1100%0/00%0/00%224101140147
43Kostas Antetokounmpo01:5800/00%0/00%0/00%0/00%101001-30-32
44Thanasis Antetokounmpo02:5010/10%0/10%0/00%1/250%101000-20-20
55Konstantinos Mitoglou04:5100/00%0/00%0/00%0/00%2020106062
Team/Coaches0000000000
TOTAL503111/1479%3/475%8/1080%1/250%80897310

@Photo credits: FIBA
     

