EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Ασταμάτητος Ντόρσεϊ και εκπληκτικό δεκάλεπτο για την Ελλάδα!
Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ της 20-31, κυριαρχώντας απέναντι στην Ισπανία στο τελευταίο τους παιχνίδι για την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025.
Από την αρχή η Ελλάδα είχε τα ηνία, με την διαφορά να φτάνει και στους 15, ενώ σε τρομερή κατάσταση βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε 9:16, είχε 14 πόντους με 5/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα), ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Αναλυτικά τα πεπραγμένα της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο:
|Greece
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Tyler Dorsey *
|09:16
|14
|5/6
|83%
|1/1
|100%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13
|0
|14
|5
|7
|Giannoulis Larentzakis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Vasileios Toliopoulos
|02:50
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|0
|-2
|3
|11
|Kostas Sloukas *
|07:29
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|0
|1
|13
|0
|13
|6
|16
|Panagiotis Kalaitzakis
|00:25
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|0
|-2
|0
|19
|Kostas Papanikolaou *
|07:10
|5
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|13
|0
|13
|5
|20
|Dimitrios Katsivelis *
|05:09
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|34
|Alexandros Samodurov
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|Giannis Antetokounmpo *
|08:02
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|14
|0
|14
|7
|43
|Kostas Antetokounmpo
|01:58
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|-3
|2
|44
|Thanasis Antetokounmpo
|02:50
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|0
|-2
|0
|55
|Konstantinos Mitoglou
|04:51
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|0
|6
|2
|Team/Coaches
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|50
|31
|11/14
|79%
|3/4
|75%
|8/10
|80%
|1/2
|50%
|8
|0
|8
|9
|7
|3
|1
|0
