EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Ουρές από κόσμο έξω από το «Σπύρος Κυπριανού»
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι ως προς την πρωτιά του ομίλου της Λεμεσού.
Μέχρι και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» όπου πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της Κύπρου, υπήρχαν μεγάλες ουρές από τον κόσμο που ήθελε να παρακολουθήσει το παιχνίδι, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta.
🇬🇷🇪🇸 Ουρές έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» 1,5 ώρα πριν τη μάχη της Ελλάδας με την Ισπανία! pic.twitter.com/60QtKC1Wem— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2025
