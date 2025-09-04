Eurobasket 2025 Diary Day 9: Τελευταία μέρα στη Λεμεσό με... ελληνο-ισπανικό ξεκαθάρισμα!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Ποιος να το περίμενε ότι η τελευταία μέρα της 1ης φάσης του 42ου Eurobasket, εδώ στη Λεμεσό, θα μας επεφύλλασε δύο παιχνίδια με τον χαρακτήρα της «επιβίωσης» συνολικά για τις μισές από τις ομάδες που συμμετέχουν στον 3ο όμιλο.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, η Βοσνία Ερζεγοβίνη «έβγαλε δόντια» και πάλι και αυτή την φορά με «όπλο» την περιφερειακή της δεινότητα (14/32 τρίποντα), εκτέλεσε (84-76) από μακριά την Γεωργία και την άφησε στο έλεος της Ελλάδας.



H ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ απέδειξε ότι η νίκη επί της «γαλανόλευκης» μόνο τυχαία δεν ήταν και με μπροστάρη τον Γιουσούφ Νούρκιτς των Γιούτα Τζαζ, προκρίθηκε στους “16” για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες της που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού».

Ακολούθησε το μοναδικό αδιάφορο ματς της ημέρας ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιταλία, το οποίο έγινε στην σκιά του θανάτου του ιδιοκτήτη της Αρμάνι Μιλάνο, Τζιόρτζιο Αρμάνι, για τον οποίο εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση η ιταλική ομοσπονδία και εκ μέρους της ομάδας, έκανε δηλώσεις πριν από το τζάμπολ, ο general manager των «ατζούρι», Τζίτζι Ντατόμε.

Η νίκη των έτερων Βαλκάνιων του ομίλου ξεκαθάρισε απόλυτα το status της Εθνικής του νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη με φόντο το ματς με τον επί περισσότερες από δύο δεκαετίες, κακό της δαίμονα.

Είτε κερδίζουμε την Ισπανία και τερματίζουμε πρώτοι και καλύτεροι, παραμένοντας στο βατό μονοπάτι με κατεύθυνση τον ημιτελικό, είτε χάνουμε και κατατασσόμαστε στην 4η θέση και μπλέκουμε σε πιο δύσκολη διασταύρωση.

Το πρωτόγνωρο της 10ης ελληνοισπανικής μονομαχίας από το 2003 και μετά σε προκριματική ή τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (ρεκόρ 1-8), είναι ότι αν χάσει, η κάτοχος του τίτλου από το Βερολίνο πριν μία τριετία, κινδυνεύει να μείνει για πρώτη φορά εκτός των 16 καλύτερων ομάδων της Ευρώπης και να γράψει την πιο μελανή σε σελίδα στην ιστορία της συμμετοχής της σε Eurobasket.