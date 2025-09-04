H Ελλάδα ρίχνεται στη «μάχη» της πρώτης θέσης του ομίλου απέναντι στην Ισπανία.

Ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του EuroΒasket 2025 και η Εθνική ομάδα μπαίνει στη μεγαλύτερη δοκιμασία της μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Το βράδυ της Πέμπτης θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤNEWS.