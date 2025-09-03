Παπανικολάου: «Δεν θα παίξω το παιχνίδι της καταστροφολογίας» (vid)

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς της Ελλάδας με την Ισπανία την Πέμπτη και στάθηκε στους Ίβηρες, αλλά και το τι σημαίνει να παίζεις για τον εθνόσημο.

Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται με την Ισπανία την Πέμπτη (21:30) και θέλει τη νίκη για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου στο Eurobasket 2025. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στην ισπανική σχολή, ενώ έδειξε πως δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να παίξει το παιχνίδι της καταστροφολογίας.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Να κοιτάξουμε μπροστά. Το να υπεραναλύσουμε τι δεν πήγε καλά δεν θα βοηθήσει. Καταλάβαμε αρκετά πράγματα. Τα πιο πολλά τα γνωρίζετε όλοι. Σίγουρα το επιθετικό ριμπάουντ είναι σημαντικός παράγοντας», είπε αρχικά.

Για την Ισπανία και την κακή παράδοση: «Είναι παγίδα να το δεις διαφορετικά από ότι πρέπει. Παιχνίδι για την πρώτη θέση και αυτό τα λέει όλα. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι. Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης. Δύο ομάδες που θα παλέψουν για το αποτέλεσμα».

Για τα μέχρι τώρα ματς της Ισπανίας: «Είναι μια νέα ομάδα συγκριτικά με τα όσα συνηθίσαμε να βλέπουμε. Δεν παύει το ισπανικό μπάσκετ να είναι σχολη με πολλές επιτυχίες. Είναι οι κάτοχοι του Eurobasket. Πρέπει πάιξεις με τον απαιτούμενο σεβασμό».

Για την κατάσταση του: «Να ευχαριστήσω το ιατρικό τιμ, τον γιατρό και τους φυσιοθεραπευτές. Έχουμε κάνει από χθες το βράδυ αρκετές θεραπείες, αρκετά χαπάκια και σιγά-σιγά από αύριο θέλω να πιστεύω πως θα είμαι καλά».

Για την καταστροφολογία: «Δεν θα μπω στη διαδικασία να παίξω αυτό το παιχνίδι γιατί μόνο χαμένοι μπορούμε να βγούμε. Είμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε όλη την Ελλάδα. Φοράμε την ελληνική σημαία στο στήθος. Ήρθαν 12 παίκτες να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα».

Συνέχισε λέγοντας: «Η ομάδα που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα σε ένα τουρνουά και να ελαχιστοποιεί τα αδύναμα σημεία της, αυτή είναι η ομάδα που έχει τις παραπάνω πιθανότητες να προχωρήσδει πιο πολύ στο τουρνουά. Σε ένα ματς νοκ-άουτ μπορεί να την κρίνουν η... μέρα, μια φάση που αλλάζει το μομέντουμ».

Για το πως βλέπει την Ισπανία ως αντίπαλο: «Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί να έχει δύο εκβάσεις: Ή θα έχεις περισσότερη πίεση ή θα είσαι πιο αποφασισμένος. Δεδομένου ότι η ισπανική σχολή έχει πετύχει τόσα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, επειδή έχουν μία πιο νεανική ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν έμπειρους παίκτες που έχουν κατακτήσει το EuroBasket, οπότε θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι αντιμετωπίζοντας την Ισπανία ως έναν σοβαρό αντίπαλο και θα παλέψουμε για τη νίκη».