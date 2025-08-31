O Tζανμάρκο Ποτζέκο αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της Ιταλίας με τη Βοσνία

Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα νεύρα του κόντρα στην Βοσνία ο προπονητής των Ιταλών. Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποβλήθηκε από το ματς μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή και πήγε στα αποδυτήρια.

Για τον ίδιο λόγο είχε δεχθεί και την πρώτη του τεχνική ποινή στο Eurobasket 2025. Σίγουρα ένας έντονος χαρακτήρας που ζει τα ματς με τον δικό του τρόπο σε κάθε ευκαιρία.