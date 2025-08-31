Eurobasket 2025, Βοσνία - Ιταλία: Αποβλήθηκε ο Ποτζέκο
Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα νεύρα του κόντρα στην Βοσνία ο προπονητής των Ιταλών. Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποβλήθηκε από το ματς μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή και πήγε στα αποδυτήρια.
Για τον ίδιο λόγο είχε δεχθεί και την πρώτη του τεχνική ποινή στο Eurobasket 2025. Σίγουρα ένας έντονος χαρακτήρας που ζει τα ματς με τον δικό του τρόπο σε κάθε ευκαιρία.
Gianmarco Pozzecco just got ejected for stepping onto the court ❌🇮🇹 pic.twitter.com/o6fRiKXw7H— BasketNews (@BasketNews_com) August 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.