Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τζέριαν Γκραντ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με τις ΗΠΑ στο FIBA AmeriCup 2025.

Οι ΗΠΑ ανέβηκαν ξανά στο βάθρο έπειτα από τη νίκη τους με 90-85 επί του Καναδά στον μικρό τελικό που έγινε στη Νικαράγουα με αυτό να είναι το 10ο συνολικά μετάλλιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση.

Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας των ΗΠΑ ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα μαζί με ένα μπλοκ σε 28'24" λεπτά συμμετοχής κι έτσι το τριφύλλι συνεχάρη τον παίκτη του γι' αυτή τη διάκριση.