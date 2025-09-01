Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA AmeriCup 2025 κόντρα στον Καναδά (90-85) με τον Τζέριαν Γκραντ να ξεχωρίζει.

Οι ΗΠΑ ανέβηκαν ξανά στο βάθρο του FIBA AmeriCup 2025, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από τη νίκη τους με 90-85 επί του Καναδά στον μικρό τελικό που έγινε στη Νικαράγουα. Αυτό ήταν το 10ο συνολικά μετάλλιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση, όπου μετρούν πλέον επτά χρυσά, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα.

USA take the BRONZE 🥉 at the #AmeriCup! pic.twitter.com/ACkUJ3Viwh — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 31, 2025

Κορυφαίοι για τους Αμερικανούς ήταν οι Τζαβόντε Σμαρτ και Τάιλερ Κάβανο, που σημείωσαν από 21 πόντους, με τον πρώτο να μοιράζει και 4 ασίστ. Για τον Καναδά, οι Μφιόντου Κανμπεγκέλε και Μάρκους Καρ είχαν από 16 πόντους, με τον πρώτο να μαζεύει 7 ριμπάουντ και τον δεύτερο να δίνει 7 ασίστ.

Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας των ΗΠΑ ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα μαζί με ένα μπλοκ σε 28'24" λεπτά συμμετοχής.