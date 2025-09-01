Το EuroBasket 2025 συνεχίζεται με πλούσια δράση τη Δευτέρα (01/09), καθώς έξι αναμετρήσεις ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.

Η δράση του EuroBasket 2025 συνεχίζεται τη Δευτέρα (01/09) με έξι αναμετρήσεις στο πρόγραμμα. Η αρχή θα γίνει στις 13:30 με το παιχνίδι Σουηδία – Μαυροβούνιο, ενώ ακολουθεί στις 14:45 η αναμέτρηση Εσθονία – Τουρκία.

Στις 16:30 η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία, με την Πορτογαλία να κοντράρεται με τη Λετονία στις 18:00. Το βραδινό πρόγραμμα ξεκινά στις 20:30 με το ματς Φινλανδία – Λιθουανία, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί στις 21:15 με το Σερβία – Τσεχία.

Αναλυτικά οι αγώνες της Δευτέρας (01/09)