EuroBasket 2025: Με έξι αγώνες το πρόγραμμα της Δευτέρας (01/09)
Η δράση του EuroBasket 2025 συνεχίζεται τη Δευτέρα (01/09) με έξι αναμετρήσεις στο πρόγραμμα. Η αρχή θα γίνει στις 13:30 με το παιχνίδι Σουηδία – Μαυροβούνιο, ενώ ακολουθεί στις 14:45 η αναμέτρηση Εσθονία – Τουρκία.
Στις 16:30 η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία, με την Πορτογαλία να κοντράρεται με τη Λετονία στις 18:00. Το βραδινό πρόγραμμα ξεκινά στις 20:30 με το ματς Φινλανδία – Λιθουανία, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί στις 21:15 με το Σερβία – Τσεχία.
Αναλυτικά οι αγώνες της Δευτέρας (01/09)
13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο
14:45 Εσθονία – Τουρκία
16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία
18:00 Πορτογαλία – Λετονία
20:30 Φινλανδία – Λιθουανία
21:15 Σερβία – Τσεχία
