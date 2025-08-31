Η Ισπανία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Κύπρο, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αγωνίζεται για λιγότερο από ένα δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην γηπεδούχο Κύπρο, την οποία και κέρδισε δια περιπάτου με 91-47.

Μια νίκη που την κράτησε στο κυνήγι για την 1η θέση του ομίλου, την οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει κόντρα στην Ελλάδα σε περίπτωση που επιβληθεί και της Ιταλίας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έδειξε να τραυματίζεται στο πρώτο ημίχρονο έχοντας πατήσει σε πόδι αντιπάλου αλλά παρέμεινε κανονικά στο ματς αγωνίστηκε μόνο στο α' ημίχρονο.

Σε μόλις 08:53 λεπτά συμμετοχής, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε 9 πόντους με 2/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.