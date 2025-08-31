Eurobasket 2025 Diary Day 5: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Η 5η μέρα του Gazzetta στη Λεμεσό μας έβαλε από νωρίς σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ας όψεται η μεσημεριανή ώρα έναρξης του αγώνα με την Γεωργία, που έμελλε να μας φέρει ακόμη πιο κοντά στον πρώτο στόχο της ελληνικής αποστολής στο 42ο Eurobasket! Αν ισχύει ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, το χαλαρό καφεδάκι στην μαρίνα της Λεμεσού, μας έφτιαξε από νωρίς την διάθεση, παρά τον ανυπόφορο καύσωνα!

Φτάνοντας στο γήπεδο, ζήσαμε ένα μίνι-θρίλερ γύρω από την συμμετοχή του Σενγκέλια στο ματς με την Ελλάδα! Και αυτό όχι λόγω της τιμωρίας του από την FIBA για τις άσεμνες χειρονομίες που έκανε στους τρεις διαιτητές του αγώνα με την Ιταλία (του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 Ευρώ), αλλά λόγω της αλλαγής πλάνων, στην οποία ανάγκασε τον προπονητή του, η επιθυμία του “Τόκο” να παίξει! Και όχι να προφυλαχθεί, για να είναι πιο φρέσκος στο τελευταίο ματς της 1ης φάσης με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση των Γεωργιανών!

Στο τέλος της ημέρας, όμως, τίποτε απ’ όλα τα παραπάνω δεν είχε την παραμικρή σημασία. Με τον Γιάννη «οδοστρωτήρα», τον Μήτογλου «άχαστο», την δημιουργία μας διαρκώς βελτιούμενη με 28 ασίστ (εξ’ ού και το 56% στα τρίποντα με 14/25) και την άμυνα να «τσακίζει κόκκαλα», η «επίσημη αγαπημένη» του νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της.

Αντίθετα, «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο (46-29), πήγε την διαφορά στο +41 (94-53) και «σφιχταγκάλιασε» την πρόκριση, έχοντας πλέον την ευκαιρία να είναι ακόμη και αδιάφορη στο τελευταίο ματς με την Ισπανία. Αν στο μεσοδιάστημα η «φούρια ρόχα» χάσει από τους «ατζούρι».

Μέχρι τότε, οι διεθνείς μπορούν κάλλιστα να κάνουν ακόμη και μία βουτίτσα στο εντυπωσιακό παραλιακό τους ξενοδοχείο, λίγο έξω από την πόλη. Το αυριανό ρεπό πριν την μάχη με τους Βόσνιους, είναι ό,τι πρέπει!