Μήτογλου: «Το καλό είναι ότι παζλ συμπληρώνεται σωστά»

O Nτίνος Μήτογλου στάθηκε στη νίκη της Ελλάδας επί της Γεωργίας στο Εurobasket 2025.

Η Γεωργία είχε το μυαλό της στον «τελικό» πρόκρισης με τη Βοσνία κι έτσι η Εθνική επικράτησε άνετα με το ευρύ 93-54 και ανέβηκε στο 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο group της Λεμεσού.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Ντίνος Μήτογλου που μίλησε μετά το τέλος του ματς στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα από εδώ και πέρα στη διοργάνωση.

«Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλη την ομάδα. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και πήραμε μια μεγάλη διαφορά από την αρχή. Το παιχνίδι κύλησε ομαλά από την αρχή και είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Το καλό είναι ότι παζλ συμπληρώνεται σωστά, συσπειρωνόμαστε και τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για την συνέχεια.

Το θέμα της πρωτιάς αυτήν την στιγμή δεν το σκέφτομαι. Είμαι της νοοτροπίας βήμα – βήμα. Αυτό θα σε πάει ψηλά, γιατί είσαι πιο συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Ναι, παίζουμε πάλι στις 15.00 με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά αυτό είναι το Ευρωμπάσκετ, αυτό είναι το πρόγραμμα και πρέπει να συνηθίσουμε, όπως όλες οι ομάδες», ανέφερε.