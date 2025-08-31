Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν θα μπορέσει να παίξει σε κάποιο άλλο παιχνίδι του EuroBasket 2025.

Ο μεγάλος αρχηγός της Σερβίας φαίνεται ότι πλέον είναι και ο μεγάλος άτυχος της χώρας του, καθώς σύμφωνα με το Meridian Sports, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα μείνει εκτός όλων των αγώνων στο EuroBasket 2025.

Η Σερβία που στοχεύει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, είδε στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία τον 33χρονο γκαρντ να τραυματίζεται. Πιο συγκεκριμένα, μετά από ένα lay up ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως έκανε νόημα για αλλαγή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα από το Meridian, από τις ΗΠΑ έγινε γνωστό ότι ο Μπογκντάνοβιτς υπέστη πρόβλημα στην περιοχή του ιγνυακού τένοντα, κάτι το οποίο θα τον εμποδίσει από το να βοηθήσει τη χώρα του μέσα από το παρκέ να φτάσει ως τον μεγάλο στόχο.