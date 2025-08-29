EuroBasket 2025, Μπογκντάνοβιτς: Δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο με την Πορτογαλία, «πονοκέφαλος» για τους Σέρβους

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της Σερβίας απέναντι στην Πορτογαλία και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανησυχεί για τη συνέχεια του EuroBasket 2025.

Η Σερβία έκανε... περπατώντας το 2/2 στο EuroBasket 2025, επικρατώντας των Πορτογάλων, αλλά ο Σβέτισλαβ Πέσιτς απέκτησε έναν «πονοκέφαλο» ενόψει της συνέχειας και αυτός ακούει στο όνομα Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ αγωνίστηκε για 14'51'' αλλά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ένιωσε μία ενόχληση στους οπίσθιους μηριαίους αριστερά. Κάτι που συνέβη σε προσπάθειά του να σκοράρει ένα λέι απ στο τρανζίσιον.

Ο Μπογκντάνοβιτς ζήτησε αλλαγή και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος, χωρίς ακόμα να υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του. Φυσικά, ενδεχόμενη απουσία του στη συνέχεια της διοργάνωσης μπορεί να κοστίσει στη Σερβία, που έχει θέσει το χρυσό μετάλλιο ως αυτοσκοπό στο φετινό EuroBasket.

Για την ιστορία, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στα σχεδόν 15 λεπτά που αγωνίστηκε απέναντι στους Πορτογάλους σκόραρε 7 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και 3 λάθη.

