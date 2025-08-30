Οι Πολωνοί αποδοκίμασαν το Ισραήλ κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Η ατμόσφαιρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ήταν άκρως ηλεκτρισμένη πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των γηπεδούχων απέναντι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων (τέταρτος) του EuroBasket 2025.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή. Αποκορύφωμα σε αυτες τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό κλίμα.

Το βίντεο