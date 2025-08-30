EuroBasket 2025: Οι Πολωνοί γιούχαραν τον Εθνικό Ύμνο του Ισραήλ (vid)
Η ατμόσφαιρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ήταν άκρως ηλεκτρισμένη πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των γηπεδούχων απέναντι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων (τέταρτος) του EuroBasket 2025.
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή. Αποκορύφωμα σε αυτες τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό κλίμα.
Το βίντεο
L’hymne israelienne sifflée à Katowice avant Pologne - Israël. pic.twitter.com/rDnFe8QTeQ— Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) August 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.