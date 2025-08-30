Eurobasket 2025, Παπαδογιάννης στο Eurobasket Live by Novibet: «Μήτογλου & Ντόρσεϊ χρειαζόντουσαν το ματς με την Κύπρο»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Λεμεσό, παρέθεσε το δικό του σχόλιο στο Eurobasket Live by Novibet μετά το Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μετά το τέλος του Κύπρος - Ελλάδα 69-96 για το Eurobasket 2025, παρέθεσε το σχόλιό του Eurobasket Live by Novibet.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta μίλησε για την σημασία που είχε το ματς για τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ, αναφέρθηκε στην διοργάνωση του Eurobasket 2025 στην Κύπρο, ενώ σκιαγράφισε και το αγωνιστικό προφίλ της Γεωργίας, της επόμενης αντιπάλου της Ελλάδας.

Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Eurobasket Live by Novibet:

     

