Eurobasket 2025, Παπαδογιάννης στο Eurobasket Live by Novibet: «Μήτογλου & Ντόρσεϊ χρειαζόντουσαν το ματς με την Κύπρο»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Λεμεσό, παρέθεσε το δικό του σχόλιο στο Eurobasket Live by Novibet μετά το Κύπρος - Ελλάδα 69-96
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μετά το τέλος του Κύπρος - Ελλάδα 69-96 για το Eurobasket 2025, παρέθεσε το σχόλιό του Eurobasket Live by Novibet.
Ο απεσταλμένος του Gazzetta μίλησε για την σημασία που είχε το ματς για τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ, αναφέρθηκε στην διοργάνωση του Eurobasket 2025 στην Κύπρο, ενώ σκιαγράφισε και το αγωνιστικό προφίλ της Γεωργίας, της επόμενης αντιπάλου της Ελλάδας.
Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Eurobasket Live by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025: Κωνσταντινίδης και Κατσαμούρη στο Eurobasket Live By Novibet για το πλάνο της Εθνικής κόντρα στη Γεωργία
- EuroBasket 2025, Σαμοντούροβ: Ονειρικό ντεμπούτο και… φατούρο από τους συμπαίκτες του (vid)
- EuroBasket 2025: Η ερώτηση στον Σπανούλη που προκάλεσε παρεξήγηση στη συνέντευξη Τύπου