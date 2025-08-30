Πλήγμα υπέστη η Σερβία, καθώς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στην Λετονία μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση απέναντι στην Πορτογαλία.

Η Σερβία έκανε... περπατώντας το 2/2 στο EuroBasket 2025, επικρατώντας των Πορτογάλων με 80-69, αλλά ο Σβέτισλαβ Πέσιτς απέκτησε έναν «πονοκέφαλο» ενόψει της συνέχειας και αυτός ακούει στο όνομα Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ πρόλαβε να μείνει στο παρκέ για 14 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, όμως λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, σε φάση που επιχείρησε λέι απ στον αιφνιδιασμό. Αμέσως έκανε νόημα για αλλαγή και δεν επέστρεψε στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Ο γιατρός της Σερβίας, Ντράγκαν Ραντοβάνοβιτς, έκανε γνωστό ότι ο Μπογκντάνοβιτς θα χάσει την αναμέτρηση με τη Λετονία και θα υποβληθεί ξανά σε εξετάσεις, με την επιστροφή του στη διοργάνωση να παραμένει άγνωστη.