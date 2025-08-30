Eurobasket 2025 Diary Day 4: «Επίσημο» και «φιλικό», ένα και το αυτό!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

«Φιλικό» και «επίσημο» είναι σήμερα στη Λεμεσό έννοιες ταυτόσημες. Η Εθνική Κύπρου φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025, σε ένα ματς όπου όλοι μπορούν να προβλέψουν τον νικητή, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ηττημένος.

Η εορταστική και ιστορική βραδιά θα ξεκινήσει με την ανάρτηση του κοινού εθνικού ύμνου και θα κυλήσει σε κλίμα συγκίνησης, ενώ τα 9.000 εισιτήρια θα γίνουν συλλεκτικά.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο Εθνικές ομάδες θα παραταχθούν αντιμέτωπες στο παρκέ, πρώτη σε επίσημο παιχνίδι, αφού η προηγούμενη «αναμέτρηση», το 2009, ήταν φιλική. Τότε έπαιξαν με την Εθνική Ελλάδας ο νυν coach της Γαλανόλευκης και νέος ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλης Σπανούλης, ο νυν αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου και ο νυν μάνατζερ της ομάδας, Νίκος Ζήσης!

Εκείνο το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε για την «επίσημη αγαπημένη» πανηγυρικά, με την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού μεταλλίου στο Κατοβίτσε, του τελευταίου μέχρι σήμερα σε επίπεδο Ανδρών. Ελπίζουμε ότι η αύρα της σημερινής συνάντησης, που θα διεξαχθεί μπροστά σε πλήθος Κυπρίων επισήμων, θα ωθήσει την Εθνική Ελλάδας προς την κορυφογραμμή.