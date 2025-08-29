Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε από το πρώτο δεκάλεπτο του Πορτογαλία - Σερβία, καθώς χτύπησε στο στομάχι τον Ντιόγκο Μπρίτο.

Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σερβία και την Πορτογαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025, καθώς ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα.

Σε ένα παιχνίδι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πολλές διακοπές ούτε ιδιαίτερη ένταση, ο Σέρβος διεθνής χτύπησε τον αντίπαλό του, Ντιόγκο Μπρίτο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Πορτογάλος έπεσε στο παρκέ και οι διαιτητές, αφού συμβουλεύτηκαν το βίντεο, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Πετρούσεφ με αποβολή.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το σκορ ήταν 9-7 υπέρ της Σερβίας.