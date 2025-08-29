EuroBasket 2025, Πορτογαλία - Σερβια: Ο Πετρούσεφ αποβλήθηκε στο τέταρτο λεπτό του ματς (vid)
Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σερβία και την Πορτογαλία για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025, καθώς ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα.
Σε ένα παιχνίδι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πολλές διακοπές ούτε ιδιαίτερη ένταση, ο Σέρβος διεθνής χτύπησε τον αντίπαλό του, Ντιόγκο Μπρίτο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Πορτογάλος έπεσε στο παρκέ και οι διαιτητές, αφού συμβουλεύτηκαν το βίντεο, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Πετρούσεφ με αποβολή.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το σκορ ήταν 9-7 υπέρ της Σερβίας.
EXPULSADO A LOS 4 MINUTOS ❌— nbamaniacs (@nbamaniacs) August 29, 2025
A Petrusev se le ha ido la mano y le han descalificado por esta agresión a Diogo Brito pic.twitter.com/sDC8OtToyw
