Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, βρέθηκε στην Κύπρου για το EuroBasket 2025, ύστερα από πρόσκληση της FIBA.

Η FIBA έκανε ένα ακόμη βήμα προσέγγισης με την EuroLeague, προσκαλώντας τον CEO της διοργάνωσης, Παούλιους Μοτιεγιούνας, να παρακολουθήσει το EuroBasket και συγκεκριμένα τον όμιλο C που διεξάγεται στην Κύπρο.

Ο Λιθουανός αποδέχθηκε την πρόσκληση και βρέθηκε χθες στις εξέδρες, έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, αλλά και τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Χόρχε Γκαρμπαχόθα.

Η παρουσία του Μοτιεγιούνας στο τουρνουά δεν ήταν τυχαία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη FIBA και την EuroLeague αναφορικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.