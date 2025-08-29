EuroBasket 2025: Γκαρμπαχόθα, Ζαγκλής και Μοτιεγιούνας έδωσαν το «παρών» στην Κύπρο
Η FIBA έκανε ένα ακόμη βήμα προσέγγισης με την EuroLeague, προσκαλώντας τον CEO της διοργάνωσης, Παούλιους Μοτιεγιούνας, να παρακολουθήσει το EuroBasket και συγκεκριμένα τον όμιλο C που διεξάγεται στην Κύπρο.
Ο Λιθουανός αποδέχθηκε την πρόσκληση και βρέθηκε χθες στις εξέδρες, έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, αλλά και τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Χόρχε Γκαρμπαχόθα.
Η παρουσία του Μοτιεγιούνας στο τουρνουά δεν ήταν τυχαία, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη FIBA και την EuroLeague αναφορικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.