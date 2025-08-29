EuroBasket 2025, Τουρκία: Η νέα επιβλητική εμφάνιση του Όσμαν
Ασταμάτητη δείχνει η Τουρκία στο EuroBasket 2025!
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνέχισε τις πειστικές της εμφανίσεις, φτάνοντας στο 2/2 εύκολα μετά τη νίκη με 92-78 επί της Τσεχίας για τη 2η αγωνιστική. Κορυφαίος για ακόμα μία φορά ήταν ο Άλπερεν Σενγκούν που άγγιξε το triple double (23 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ) και τον Τσέντι Όσμαν να είναι άξιος συμπαραστάτης, οι Τούρκοι έδειξαν ξανά τη δυναμική τους.
Για ακόμα μια φορά ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε τη δική του έκρηξη στο τρίτο δεκάλεπτο με έφεση από το τρίποντο. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μετρώντας 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/10 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:50 λεπτά συμμετοχής.
