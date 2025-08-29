Η τρίτη ημέρα του Eurobasket 2025 περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, με το Λιθουανία-Μαυροβούνιο να ξεχωρίζει.

Η Εθνική μας επικράτησε της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και έχει... ρεπό το Σάββατο 29 Αυγούστου. Όμως το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Η Γερμανία που εντυπωσίασε στην πρεμιέρα κοντράρεται με τη Σουηδία (13:30), ενώ η Τουρκία που επίσης έκανε μεγάλο ματς παίζει με την Τσεχία (14:45).

Αμφίρροπο ματς εκείνο της Λιθουανίας με το Μαυροβούνιο (16:30), με τη Lietuva πάντως να είναι φαβορί. Εσθονία και Λετονία μάχονται στις 18:00, ενώ η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τους Βρετανούς στις 20:30.

Για άλλη μια φορά οι Σέρβοι παίζουν prime time και θα κοντραριστούν με τους Πορτογάλους που καθάρισαν τους Τσέχους στην πρεμιέρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ