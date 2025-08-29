Τολιόπουλος: «Πάντα έχει άγχος η πρεμιέρα, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025

Ο διεθνής γκαρντ ήταν από τους παίκτες-κλειδιά της Εθνικής μας στη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 στη Λεμεσό.

Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε ότι «πολύ σημαντικό το ότι κερδίσαμε. Η πρεμιέρα πάντα έχει πολύ άγχος. Κρατήσαμε την Ιταλία στους 66 πόντους, μας έφυγε το άγχος. Παρόλο που είχαμε κενά διαστήματα στην επίθεση, οι 75 πόντοι είναι καλοί για την πρεμιέρα».

Και συνέχισε: «Το 40% στο τρίποντο είναι πολύ καλό ποσοστό. Στην αρχή ήμασταν εκτός ρυθμού. Η ομάδα έχει δείξει ότι εκεί είναι το ποσοστό της. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν, πρέπει να μπαίνεις σε όλα τα ματς στο 200%. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα.»

Όσο για την παρουσία των φιλάθλων στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό; «Καταπληκτική η ατμόσφαιρα, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε από Κύπρο και Ελλάδα. Σε κάθε ματς να είναι έτσι το γήπεδο».