Μπιτάτζε στο Gazzetta: «Έλεγαν πως έχουμε 2% πιθανότητες να κερδίσουμε την Ισπανία»!

Η Γεωργία έκανε θόρυβο στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου στο EuroBasket 2025 με τη νίκη επί της Ισπανίας και ο Γκόγκα Μπιτάτζε εξήγησε στο Gazzetta πως, όσο είναι ενωμένοι, οι Γεωργιανοί μπορούν να νικήσουν τους πάντες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γεωργία ήταν κυρίαρχη απέναντι στην Ισπανία, σημειώνοντας την πρώτη εμφατική νίκη στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 απέναντι στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Γκόγκα Μπιτάτζε γέμισε τη στατιστική του με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, μιλώντας στο Gazzetta για τον τίτλο του αουτσάιντερ που κουβαλούσε η εθνική ομάδα της πατρίδας του πριν από το τζάμπολ με τη «ρόχα».

Τι σημαίνει αυτή η νίκη για το περίφημο μότο της Εθνικής Γεωργίας, το Georgian Soul; Ήταν η καλύτερη απόδειξη μια βραδιά όπως αυτή;

«Ναι! Όσο είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες! Αυτό κάναμε σήμερα και κερδίσαμε το παιχνίδι».

Πώς αλλάζει αυτή η νίκη τους στόχους της Γεωργίας στον όμιλο;

«Το 2017 κερδίσαμε τη Λιθουανία στο πρώτο παιχνίδι και τελικά μείναμε εκτός συνέχεια. Είναι απλώς ένα μικρό βήμα. Δεν είναι ότι πετύχαμε κάτι στον όμιλο, χρειαζόμαστε κι άλλες νίκες. Τώρα κάνουμε focus στο επόμενο παιχνίδι».

Η Γεωργία παραμένει το αουτσάιντερ; Ή έγινε ξαφνικά φαβορί στον όμιλο;

«Είναι ΟΚ να είσαι αουτσάιντερ. Έλεγαν πως είχαμε 2% πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, όλοι έλεγαν ότι η Ισπανία θα κερδίσει. Όμως είμαστε εδώ, κερδίσαμε τους πρωταθλητές και δείξαμε πως είμαστε πραγματικά καλοί».

Θέλω το σχόλιό σου για την εμφάνιση του Μαμουκελασβίλι. Ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις μέχρι στιγμής στο τουρνουά.

«Είναι σίγουρα ο καλύτερος σκόρερ μας. Τον εμπιστευόμαστε, βγαίνει μπροστά στα δύσκολα και αυτό έκανε και απόψε, βοηθώντας μας να κερδίσουμε».