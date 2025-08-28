Eurobasket 2025, Γεωργία - Ισπανία 83-69: Ο απολογισμός του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Η Ισπανία ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις της στο φετινό Eurobasket 2025 καθώς στο εναρκτήριο ματς του Γ' Ομίλου γνώρισε την ήττα με 83-69.
Παρόλα αυτά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν από τους παίκτες της «La Famiglia» που ξεχώρισαν κάνοντας και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του.
Συγκεκριμένα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας καθώς στα 19:06 που αγωνίστηκε είχε 13 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ 2 ασίστ και 1 τάπα.
Μάλιστα συγκέντρωσε 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ενώ ήταν και ο μοναδικός Ισπανός με το μεγαλύτερο +/- την ώρα που βρισκόταν στο παρκέ και δη με +10 πόντους.
