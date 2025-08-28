Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία και γυρίζει 24 χρόνια πίσω, όταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με buzzer beater βόμβα χάριζε τη νίκη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο αντίστοιχο ματς με τη “σκουάντρα ατζούρα”.

Ο θυμόσοφος λαός συνηθίζει να λέει “κάθε αρχή και δύσκολη” ή ότι “η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”. Άλλοτε… πιάνει τόπο και βρίσκει εφαρμογή και άλλοτε όχι. Ειδικά σε μια διοργάνωση 15-20 ημερών όπως είναι το Eurobasket. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται από τη μια μέρα στην άλλη και όσο εύκολα μπορεί μια ομάδα να φτάσει στο ζενίθ μιας απόδοσης, άλλο τόσο μπορεί να πέσει στο ναδίρ ενός νοκ άουτ αγώνα και να γκρεμίσει εν μία νυκτί τα όσα είχε “χτίσει”.

Φαντάζομαι ότι η σημερινή πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία “ξυπνάει” μνήμες από το μακρινό (αλλά όχι και ξεχασμένο) παρελθόν. Και αν δεν κάνω μεγάλος λάθος αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την “σκουάντρα ατζούρα” σε εναρκτήριο παιχνίδι για το Eurobasket. Ελπίζω ωστόσο να μην χρειστεί απόψε να περιμένουμε έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο για να φτάσουμε στη νίκη όπως είχε συμβεί πριν από 24 χρόνια στην Αττάλεια.

"Το κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση"

Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί κάποιος από… μηχανής Αλβέρτης της φετινής ομάδας για το σουτ της νίκης. Ας ελπίσουμε να έχουν κάνει από νωρίς τη δουλειά οι διεθνείς μας ώστε να πάμε πολύ πιο ήρεμα στα επόμενα ματς του Ομίλου έως και την ολοκλήρωση της Α΄φάσης στη Λεμεσό. Βέβαια εδώ που τα λέμε έχει τη “γλύκα” του ένα νικητήριο σουτ. Όσο αγχωτικό και αν είναι, άλλο τόσο μεγαλύτερο ψυχολογικό “μπουστάρισμα” μπορεί να δώσει μια τέτοια νίκη συγκριτικά με μια νίκη η οποία μπορεί να έρθει στο… ρελαντί. Αν και εδώ που τα λέμε, εάν ρωτήσετε τους παίκτες οι 12 στους 12 θα πουν “χίλιες φορές εύκολη νίκη, παρά να κρίνεται στο τέλος”. Τους καταλαβαίνω και ελπίζω να μην φτάσουμε έως εκεί.

Πάντως εκείνο το σουτ του Αλβέρτη από την αγαπημένη του γωνία για τελικό 83-82 υπέρ της Ελλάδας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2001 δεν ξεχνιέται εύκολα: “Είναι κάτι που το κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση” είχε πει ο “άνιωθος” Φράγκι μετά το ματς θέλοντας να υπερθεματίσει ότι πολλές φορές ο Θοδωρής Παπαλουκάς τραβούσε πάνω του παίκτες αλλά πάντα είχε τη διορατικότητα και το καθαρό μυαλό ώστε να βρίσκει τον κατάλληλο παίκτη, την κατάλληλη στιγμή.

Και θυμάστε (οι πιο παλιοί τουλάχιστον). Κάθε φορά που έπαιρνε ο Αλβέρτης την μπάλα στη γωνία... σπανίως αστοχούσε. Αν και εδω που τα λέμε μέχρι εκείνη τη στιγμή μετρούσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι 0/3 τρίποντα. Όμως ευστόχησε σε αυτό που έπρεπε. Γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλοι σουτέρ. Θα πάρουν (και τις περισσότερες φορές θα βάλουν) το μεγάλο σουτ, οτιδήποτε και αν είχε προηγηθεί σε όλο το υπόλοιπο ματς. Και κάπως έτσι είχε φτάσει η Εθνική μας στη νίκη κόντρα στους Ιταλούς πριν από 24 χρόνια.

Κερδίζει και απελευθερώνει την πίεση

Βέβαια η συνέχεια δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε η ομάδα και βάσει των υψηλών της προσδοκιών σ' εκείνη τη διοργάνωση και αυτό διότι στο πρώτο νοκ άουτ ματς βρήκε μπροστά της την Γερμανία του φοβερού και τρομερού Ντιρκ Νοβίτσκι -ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα τότε- με αποτέλεσμα να επιστρέψει πρόωρα στην Ελλάδα. Υπάρχει και φέτος ένα σενάριο να βρούμε τους Γερμανούς στα προημιτελικά ωστόσο φαντάζει να είναι βγαλμένο από τα κιτάπια του Στίβεν Σπιλμπεργκ

Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η Ελλάδα να “αυτοκτονήσει” στον όμιλο και να μην τερματίσει μέσα στις δύο πρώτες θέσεις. Κουτσά-στραβά, εύκολα ή δύσκολα, θεωρώ ότι η Εθνική μας θα τα καταφέρει. Στη συνέχεια θα έχει βατό έργο στους “16” αντιμετωπίζοντας μία εκ των Πολωνία, Ισλανδία, Ισραήλ, Βέλγιο με δεδομένο ότι Γαλλία και Σλοβενία θα κάνουν το “1-2”. Ε, σε μια τέτοια περίπτωση την Γερμανία θα την συναντήσουμε και πάλι, καλώς εχόντων των πραγμάτων στη “ζώνη” των μεταλλίων εάν και εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε έως εκεί ύστερα από 16 χρόνια. Δεν θέλω ωστόσο να προτρέχω. Όσο “κλισέ” και αν ακούγεται, η Εθνική μας πρέπει να βλέπει κάθε ματς ξεχωριστά, να κάνει βήματα και όχι άλματα και στη συνέχεια θα δει μέχρι που θα μπορεί να φτάσει.

Προς το παρόν προέχει η σημερινή πρεμιέρα με την Ιταλία όπου ένα καλό ξεκίνημα μπορεί να βάλει τις βάσεις για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Να απαλλαγεί η Εθνική μας από την πίεση, να έχει πάρει το πρώτο δύσκολο παιχνίδι και έκτοτε να “λυθεί” ακόμα περισσότερο αγωνιστικά, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί το (θεωρητικά πάντα) πιο εύκολο ματς του ομίλου απέναντι στην οικοδέσποινα στη Λεμεσό, Κύπρο. Αν μπορούμε; Φυσικά και μπορούμε. Πρέπει όμως και να το δείξουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Η "σφαγή" στη Ρώμη

Εάν γυρίσω τον χρόνο ακόμα πιο πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 1991 θα ταξιδέψουμε στην πρεμιέρα του Eurobasket της Ρώμης, όπου η Εθνική μας είχε αναμετρηθεί και πάλι με την Ιταλία. Μια περίεργη, τότε, κατάσταση για την ελληνική ομάδα καθώς επικρατούσε καθεστώς… απεργίας στους παίκτες, με αποτέλεσμα να μην γίνει σωστή προετοιμασία ενόψει της διοργάνωσης ενώ τα πάντα ήταν στον αέρα, ακόμα και για τη συμμετοχή της Εθνικής μας!

Επιπλέον ο Φανής Χριστοδούλου ήταν τραυματίας και ο -τότε- ομοσπονδιακός τεχνικός Εύθυμης Κιουμουρτζόγλου έπρεπε να βγάλει λαγούς από το καπέλο προκειμένου να σταθεί η Εθνική στη διοργάνωση. Σημαδιακό ήταν το ματς με την οικοδέσποινα Ιταλία στο “Παλαεούρ” στις 24 Ιουνίου όπου είχαν επιστρατευτεί οι διαιτητές μέχρι να γνωρίσει η Ελλάδα την ήττα με 82-72.

Στο ημίχρονο η Εθνική μας είχε προβάδισμα με 45-31, με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τον λεγόμενο “γιατρό”) να είχε μπει στα παπούτσια του μεγάλου απόντα Φανή Χριστοδούλου έχοντας πετύχει 14 πόντους σε αυτό το διάστημα. Μόνο που δεν κράτησε πολύ. Στο δεύτερο μισό εκείνου του αγώνα οι ανεκδιήγητοι, Μιχάηλ Νταβίντοφ από τη Ρωσία και Βιθέντε Σαντσίς από την Ισπανία έβλεπαν μόνο μια ομάδα στο παρκέ. Και αυτή δεν ήταν η Ελλάδα.

Άφησαν το σκληρό παιχνίδι των Ιταλών ενώ αντίθετα μοίραζαν… απλόχερα τα φάουλ στην Εθνική μας έχοντας αποβάλλει με πέντε προσωπικά φάουλ τρεις παίκτες (Γιαννάκη, Λυπηρίδη, Παπαδάκο) και έχοντας με τέσσερα Φασούλα και Αγγελίδη. Ένα στατιστικό στοιχείο φτάνει και περισσεύει για να αποτυπώσει την εικόνα εκείνου του αγώνα καθώς οι Ιταλοί είχαν σουτάρει 41 βολές έναντι 18 της Ελλάδας.

Στην Εθνική έκαναν τότε λόγο για σκάνδαλο και για κλοπή νίκης ενώ ο -τότε- γενικός γραμματέας της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε κάνει καταγγελία και στην FIBA. Αν μη τι άλλο… περιπετειώδης πρεμιέρα για Eurobasket, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω ήταν και το κύκνειο άσμα του Νίκου Γκάλη στην Εθνική ομάδα.

Εννοείται και εξυπακούεται σήμερα το βράδυ να μην χρειαστεί να σταθούμε σε τέτοια γεγονότα! Καλή αρχή να έχουμε λοιπόν!

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους.