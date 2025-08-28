Σερμαντίνι στο Gazzetta: «Ο Σπανούλης έχει πλέον έξι παιδιά κι εγώ πέντε, μεγαλώσαμε»!

Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι μίλησε στο Gazzetta για εκείνο το πρώτο του συναπάντημα με τον Βασίλη Σπανούλη στον Παναθηναϊκό το 2008, για το πώς τον αντιμετωπίζει πλέον ως αντίπαλο προπονητή της Γεωργίας στο EuroBasket και για το μότο που συνοδεύει την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Το «Georgian Soul» δεν είναι απλώς το μότο της Εθνικής Γεωργίας. Αποτελεί μια βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία ζωής, που εκφράζει έναν λαό περήφανο, μαχητικό και αφοσιωμένο στην πατρίδα του. Αυτή η ψυχή αποτυπώνεται πλήρως και στο παρκέ, μέσα από την αγωνιστική ταυτότητα της εθνικής ομάδας μπάσκετ, η οποία συμμετέχει για έκτη διαδοχική φορά σε τελική φάση EuroBasket.

Στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Λεμεσό, ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς υπολογίζει σε δύο από τους πιο εμβληματικούς παίκτες της Γεωργίας: τον leader Τόκο Σενγκέλια και τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική τον Αύγουστο του 2006, σε ηλικία μόλις 17 ετών, αποτελώντας τον νεότερο παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα της Ανδρών.

Στα 36 του πλέον, ο σέντερ της Τενερίφης παραμένει σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα της πατρίδας του, προσφέροντας εμπειρία, ποιότητα και ηγετική παρουσία. Η Γεωργία μπορεί να μην συγκαταλέγεται στα φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και ο Σερμαντίνι μίλησε στο Gazzetta για το περίφημο «Georgian Soul».

«Είμαστε μαζί πολλά χρόνια ως ομάδα. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, μοιραστήκαμε χαρές και νίκες, χτίσαμε κάτι που ξεπερνά τον καθένα μας ξεχωριστά. Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα μπούμε ξανά στο παρκέ, όχι απλώς για να παίξουμε, αλλά για να δείξουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί. Ο προπονητής μας μάς καθοδηγεί εξαιρετικά και όλοι παλεύουμε με τον ίδιο στόχο, τη νίκη. Είμαι παίκτης που πάντα βάζει την ομάδα πάνω απ’ όλα και ξέρω ότι με τους συμπαίκτες μου έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Κάθε φορά που παίζω, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σέντερ της Τενερίφης έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και τώρα θα τον αντιμετωπίσει ως προπονητή της Εθνικής Ελλάδας: «Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Τον συνάντησα ξανά όταν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα μετά τον Ολυμπιακό. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και στη ζωή. Πλέον έχει έξι παιδιά κι εγώ πέντε. Μεγαλώσαμε! Τον εκτιμώ πραγματικά και κάθε φορά που τον συναντώ είναι μια ευχάριστη στιγμή. Στο γήπεδο, όμως, ξέρω πως θα δώσει τα πάντα για να κερδίσει».

Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο είπε χαριτολογώντας ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η Ιταλία τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι να βάλει έναν ελεύθερο σκοπευτή στην οροφή του γηπέδου. Τι θα κάνει όμως η Γεωργία για να τον αντιμετωπίσει; «Είναι απίστευτα δυνατός και πραγματικά ασταμάτητος. Ό,τι κι αν προσπαθήσεις, είτε πάει με το ένα χέρι είτε με το άλλο, είναι σχεδόν αδύνατον να τον περιορίσεις. Έχει τρομερή ενέργεια, μεγάλη θέληση και δεν σταματά ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει ολοκληρωτικά, και αυτό τον κάνει μοναδικό. Είναι πάντα μια πρόκληση να τον αντιμετωπίζεις στο παρκέ».