Eurobasket 2025: Τζάμπολ με έξι ματς, κλέβει την παράσταση το Λετονία-Τουρκία
Έφτασε η ώρα για την έναρξη του Εurobasket 2025. Ξεκινάει η γιορτή του μπάσκετ, με δύο ομίλους σήμερα, εκείνον στη Ρίγα της Λετονίας και στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Η Εθνική μας θα μπει στο... χορό αύριο με το ματς κόντρα στην Ιταλία.
Πρώτο ματς χρονικά η μάχη της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία στις 13:30. Στη συνέχεια η Τσεχία κοντράρεται με την Πορτογαλία, ενώ το Μαυροβούνιο παίζει με τη Γερμανία που δεν θα έχει τον Μουμπρού στον πάγκο της.
Ίσως το πιο ενδιαφέρον ματς της ημέρας είναι το Λετονία-Τουρκία στις 18:00 (Πορζίνγκις κόντρα σε Αταμάν και Όσμαν), ενώ στις 20:30 έχουμε τη μάχη Φινλανδίας-Σουηδίας. Το πρόγραμμα κλείνει με το Σερβία-Εσθονία.
To πρόγραμμα της Τετάρτης
13:30 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία (Α’ όμιλος, Novasports 4)
14:45 Τσεχία - Πορτογαλία (Α’ όμιλος, Novasports Start)
16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία (Β’ όμιλος, Novasports 4)
18:00 Λετονία - Τουρκία (Α’ όμιλος, Novasports Start)
20:30 Σουηδία - Φινλανδία (Β’ όμιλος, Novasports 4)
21:15 Σερβία - Εσθονία (Ά όμιλος, Novasports Start)
