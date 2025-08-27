Eurobasket 2025: Τζάμπολ με έξι ματς, κλέβει την παράσταση το Λετονία-Τουρκία

Νίκος Καρφής
Όσμαν
Τζάμπολ σήμερα στο Eurobasket 2025, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.

Έφτασε η ώρα για την έναρξη του Εurobasket 2025. Ξεκινάει η γιορτή του μπάσκετ, με δύο ομίλους σήμερα, εκείνον στη Ρίγα της Λετονίας και στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Η Εθνική μας θα μπει στο... χορό αύριο με το ματς κόντρα στην Ιταλία.

Πρώτο ματς χρονικά η μάχη της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία στις 13:30. Στη συνέχεια η Τσεχία κοντράρεται με την Πορτογαλία, ενώ το Μαυροβούνιο παίζει με τη Γερμανία που δεν θα έχει τον Μουμπρού στον πάγκο της.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ματς της ημέρας είναι το Λετονία-Τουρκία στις 18:00 (Πορζίνγκις κόντρα σε Αταμάν και Όσμαν), ενώ στις 20:30 έχουμε τη μάχη Φινλανδίας-Σουηδίας. Το πρόγραμμα κλείνει με το Σερβία-Εσθονία.

To πρόγραμμα της Τετάρτης

13:30 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία (Α’ όμιλος, Novasports 4)
14:45 Τσεχία - Πορτογαλία (Α’ όμιλος, Novasports Start)
16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία (Β’ όμιλος, Novasports 4)
18:00 Λετονία - Τουρκία (Α’ όμιλος, Novasports Start)
20:30 Σουηδία - Φινλανδία (Β’ όμιλος, Novasports 4)
21:15 Σερβία - Εσθονία (Ά όμιλος, Novasports Start)

@Photo credits: fiba
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα