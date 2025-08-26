Ο Τόρνικε Σενγκέλια, μίλησε για το πρόβλημα στην καρδιά του και ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να παίξει στο EuroBasket 2025.

Με το EuroBasket 2025 να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, ο Τόρνικε Σενγκέλια, μίλησε για το πρόβλημα στην καρδιά του και στο γεγονός ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι μπορεί να παίξει.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος κατέφθασε στην Κύπρο όπου θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα λόγω της καρδιακής αρρυθμίας που τον ταλαιπώρησε. Ο σταρ της Γεωργίας, αντίπαλος της Ελλάδας (31/8, 15:00) στη φάση των ομίλων, μίλησε για αυτήν την περιπέτεια και ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να κυνηγήσει τη συμμετοχή του στο τουρνουά.

«Η καρδιά μου είναι καλά. Τώρα το θέμα είναι να βρω ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Ήμουν σχεδόν δύο εβδομάδες χωρίς να κάνω τίποτα, χρειαζόμουν ξεκούραση, αλλά όλα πήγαν καλά. Το καλύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτομαι την καρδιά μου. Είναι θέμα σώματος και να δω πώς θα ανταποκριθεί.

Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ακόμα παραπάνω για να είμαι με την ομάδα. Στην πρώτη μου προπόνηση με επαφή έδωσα τα πάντα, ιδρώνοντας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ήταν μια καλή προπόνηση, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα αύριο.

Πραγματικά ήθελα να παίξω στο σπίτι μας, αλλά τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα είμαι αποφασισμένος να αγωνιστώ».