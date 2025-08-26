Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχασε ευκαιρία να κάνει μερικά... ιδιαίτερα μαθήματα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Το Gazzetta βρίσκεται στην Κύπρο και απαθανάτισε τη στιγμή.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην Κύπρο και μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ του Eurobasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση στο «Σπύρος Κυπριανού».

Το Gazzetta ακολούθησε την Εθνική μας στη Λεμεσό και βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, απαθανατίζοντας μάλιστα και μια ξεχωριστή στιγμή.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρήκε την ευκαιρία, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τελειώσει τις ασκήσεις του, να του δείξει μερικά «τιπς» για το πώς θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα μετά την υποδοχή της μπάλας στο ποστ.

Τα... ιδιαίτερα του Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: