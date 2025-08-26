EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής

EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής

Γιάννης Σταυρουλάκης
Το γήπεδο στην Κύπρο
Η Ελλάδα πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό ενόψει του EuroBasket 2025. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα έχει φτάσει στην Κύπρο και μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό και το Gazzetta βρέθηκε στο «Σπύρος Κυπριανού».

Όπως φαίνεται μέσα από τα βίντεο, όλο το επιτελείο και οι παίκτες έπιασαν δουλειά, έχοντας μπει στην τελική ευθεία για το πρώτο τζάμπολ στο τουρνουά, το οποίο θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου.

Η Ελλάδα θα κάνει την πρεμιέρα της στις 28 Αυγούστου, όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 21:30.

Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής

     

