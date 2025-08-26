EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής
Η Ελλάδα έχει φτάσει στην Κύπρο και μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό και το Gazzetta βρέθηκε στο «Σπύρος Κυπριανού».
Όπως φαίνεται μέσα από τα βίντεο, όλο το επιτελείο και οι παίκτες έπιασαν δουλειά, έχοντας μπει στην τελική ευθεία για το πρώτο τζάμπολ στο τουρνουά, το οποίο θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου.
Η Ελλάδα θα κάνει την πρεμιέρα της στις 28 Αυγούστου, όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 21:30.
🇬🇷🙌 Το ζντο της εθνικής ομάδας στο τέλος της σημερινής προπόνησης pic.twitter.com/VMGp0BXNNT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2025
🇬🇷 Πλάνα από την σημερινή προπόνηση της εθνικής ομάδας. pic.twitter.com/NROwYUiRVY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2025
Τα… ιδιαιτέρα του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκουνμπο pic.twitter.com/mhkNx7qWAM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2025
🇬🇷🙌 Πλάνα από την προπόνηση της εθνικής pic.twitter.com/pP4rEGG1SQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2025
