Η Ελλάδα πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό ενόψει του EuroBasket 2025. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα έχει φτάσει στην Κύπρο και μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη του EuroBasket 2025. Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό και το Gazzetta βρέθηκε στο «Σπύρος Κυπριανού».

Όπως φαίνεται μέσα από τα βίντεο, όλο το επιτελείο και οι παίκτες έπιασαν δουλειά, έχοντας μπει στην τελική ευθεία για το πρώτο τζάμπολ στο τουρνουά, το οποίο θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου.

Η Ελλάδα θα κάνει την πρεμιέρα της στις 28 Αυγούστου, όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 21:30.

Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής

🇬🇷🙌 Το ζντο της εθνικής ομάδας στο τέλος της σημερινής προπόνησης

🇬🇷 Πλάνα από την σημερινή προπόνηση της εθνικής ομάδας.

Τα… ιδιαιτέρα του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκουνμπο