Η αποστολή του Gazzetta πάτησε στην Κύπρο για το EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει για όσα είδε και άκουσε στη διαδρομή Λάρνακα–Λεμεσός. Τι ξέρουν οι νεαροί Κύπριοι για το ’74; Και τι γνωρίζουν οι ντόπιοι για το EuroBasket που ξεκινά σε λίγες ώρες;

Στην Κύπρο, το παρελθόν σε επισκέπτεται και σου κουνάει το χέρι από όχι και τόσο μακριά. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που πατήσαμε στο νησί με την αποστολή του Gazzetta για τo EuroBasket 2025 και με δεδομένο ότι για τον υπογράφοντα είναι η πρώτη επίσκεψη εδώ, γεννιέται μια βασική απορία: μιλούν οι Ελληνοκύπριοι εύκολα για την τραγωδία του ’74; Μιλούν ανοιχτά για τον Αττίλα, τα Κατεχόμενα και την Πράσινη Γραμμή; Βασικά, πώς πιάνεις κουβέντα για μια πληγή που δεν έχει κλείσει έπειτα από 51 χρόνια;

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου προσγειωθήκαμε νωρίς το πρωί της Τρίτης 26/8, ακούγονται όλοι εκείνοι οι ήχοι που έχει κανείς στο μυαλό του σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οι επιβάτες που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, τα καροτσάκια που τρίζουν μεταφέροντας τις βαλίτσες τους, οι ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις. Σε κάθε περίπτωση, η πινακίδα που βλέπεις λίγο έξω από τον αερολιμένα, στον δρόμο για τη Λεμεσό, σε βάζει απευθείας στο κλίμα: «Έξω τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο».

Ήταν η τέλεια αφορμή για κουβέντα. Και με δεδομένο ότι ο οδηγός του ταξί που μας μετέφερε στη Λεμεσό πέταγε ατάκες τη μία μετά την άλλη, τα πράγματα έγιναν πιο απλά. «Όσο μιμούμασταν τους Εγγλέζους, τα πράγματα πήγαιναν ρολόι. Όταν αρχίσαμε να μιμούμαστε τους Έλληνες πολιτικούς, πάμε κατά διαόλου…», ήταν η πρώτη ατάκα. Εδώ είμαστε.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μας προέτρεψε να κοιτάξουμε αριστερά. «Εδώ είναι η Μενόγεια. Εδώ έμεναν μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι πριν από το ’74». Κάπως έτσι ανοίξαμε την κουβέντα μαζί του: «Οι πιτσιρικάδες Κύπριοι ξέρουν με λεπτομέρειες τι έγινε το ‘74»;

Για να μας απαντήσει: «Όσο υπάρχουν τα λαϊκά καφενεία όπου πηγαίνουν μεγάλοι και μικροί, ιστορίες θα ακούς. Ο στόχος τους είναι να τα τερματίσουν τα λαϊκά καφενεία για να μην γνωρίζεις ιστορία. Τώρα, αν σε πάρω στις πόλεις, μπορεί να μην ξέρουν. Στα χωριά ξέρουν 100%. Τα λαϊκά καφενεία… παλιά πήγαινε ο κόσμος, εσύ έπαιρνες τον γιο σου, ο γιος σου τον δικό του, κι εκεί τα λέγανε. Υπήρχαν φορές που ήταν και κομματικά, τα κυπριακά λαϊκά καφενεία. Εκεί που ακούγονται ιστορίες. Όταν τελειώσουν τα λαϊκά καφενεία, τελειώνουν τα πάντα. Δεν θέλουν να γνωρίζεις την ιστορία. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό».

«Ήρθατε για τον Ερυθρό Αστέρα»;

Η αλήθεια είναι πως όσοι περίμεναν έξω από το αεροδρόμιο της Λάρνακας ρωτούσαν περισσότερο για το αποψινό Πάφος–Ερυθρός Αστέρας. Και ήξεραν οριακά ότι τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί ένας όμιλος του EuroBasket στη Λεμεσό. Ήταν αυτό που μας είχε εξηγήσει, άλλωστε, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Gazzetta ο αρχηγός της Εθνικής Κύπρου, Νίκος Στυλιανού: ότι αρκετοί δεν ασχολούνται με το μπάσκετ ή δεν έχουν καταλάβει αν πρόκειται για το «κανονικό» EuroBasket ή όχι.

Αφού, λοιπόν, μας ρώτησαν αν είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού που ήρθαμε για τον Ερυθρό Αστέρα, πιάσαμε την κουβέντα για το EuroBasket. Η μόνη αναφορά του οδηγού μας στη διαδρομή Λάρνακα–Λεμεσός ήταν το: «Θα μας φέρετε εδώ τον Αντετοκούνμπο;» Δίχως, πάντως, ιδιαίτερη όρεξη και διάθεση να του εξηγήσουμε τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες εδώ. Αντίθετα, προτιμούσε να μιλά για τα εντυπωσιακά κτίρια που βλέπαμε μπαίνοντας στη Λεμεσό, έχοντας βασικές γνώσεις για real estate, τιμές και… χώρες προέλευσης των κεφαλαίων. Σαφώς περισσότερες από μπάσκετ.

Στα της Εθνικής, η ελληνική αποστολή αναμένεται το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρνακα και το απόγευμα θα πατήσει ξανά το παρκέ του «Σπύρος Κυπριανού», έπειτα από τη συμμετοχή της στο πρόσφατο τουρνουά με τα φιλικά απέναντι σε Σερβία και Ισραήλ. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, η προσμονή είναι τεράστια και το Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό για να σας μεταφέρει τα πάντα γύρω από τις προσπάθειες της Ελλάδας στο EuroBasket.